Добравшаяся до Мальдив Волочкова зажгла в бассейне с молодым директором

Анастасия выложила ролик с курорта, на который она с таким трудом добралась. Балерина пока отдыхает в бассейне.

Уже пару дней Сеть просто гудит от новостей о сорванной поездке Анастасии Волочковой на Мальдивы. Балерину не пустили в самолет, после чего она устроила публичные разборки. Параллельно с этим «королева шпагата» искала новые билеты на курорт. И Анастасия все-таки смогла уехать на свою любимую летнюю «дачу». Это ее уже 29-й визит на острова.

Придя в себя после сложной дороги, Волочкова отправилась в бассейн. Компанию ей составил молодой директор Максим Николаев. 50-летняя знаменитость примерила яркий купальник с принтом и прямо в воде начала танцевать под собственный хит. Конечно, она также не упустила шанс продемонстрировать и свой фирменный шпагат. Видео с зажигательными движениями Анастасия выложила в свой личный блог. Комментарии она, увы, закрыла.

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К слову о скандале в аэропорту. Ранее представители авиакомпании озвучили совершенно другую версию произошедшего. По их словам, Анастасия Волочкова не ждала посадку в нужном месте. Она коротала время в ресторане и банально опоздала. Однако сама балерина продолжает настаивать на обратном.