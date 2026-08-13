Ольга Бузова поздравила сестру Анну с рождением дочери

Певица Ольга Бузова поздравила с рождением дочери свою сестру Анну. Девочка появилась на свет 11 августа, сообщила телеведущая в личном блоге.

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По словам артистки, рождения ребенка в семье ждали долго, поэтому появление девочки стало для близких особенно радостным событием. Бузова уже успела познакомиться с племянницей и поддержать сестру в день родов.

— 11.08 в 12:11 появилась наша долгожданная принцесса. До сих пор захлестывают эмоции и чувства, — написала Бузова.

Певица также поздравила Анну с материнством и отметила, что с рождением девочки семья стала больше. Особую радость, по словам Бузовой, испытали бабушки, которые дождались рождения правнучки.

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