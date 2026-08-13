Певец Игорь Николаев увез семью из России в Китай

66-летний композитор Игорь Николаев отправился в отпуск в Китай вместе с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Семья уже успела посетить Великую Китайскую стену, фотографиями с которой артист поделился в своем блоге.

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Николаев признался, что давно мечтал побывать на этом месте. По словам музыканта, поездка оставила у него сильные впечатления.

— Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше! — написал Николаев.

Певец также отметил, что китайская погода напомнила ему климат родного Сахалина. Поездку семья приурочила к дню рождения Юлии Проскуряковой, которой недавно исполнилось 44 года.

Также актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в соцсети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах. Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.

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К последнему месяцу лета многие россияне уже отгуляли отпуск, но некоторые только отправляются в путешествие — среди них есть и российские звезды. Куда поехали отдыхать отечественные знаменитости в августе — в материале «Вечерней Москвы».