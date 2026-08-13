Собчак назвала море на популярном курорте «полным говном»

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала море на итальянском курорте Форте-деи-Марми, назвав его «полным говном».

Мнением она поделилась в видео, опубликованном в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Море [на Форте-деи-Марми] — говно полное. (...) То есть там просто тина, как будто кто-то блеванул аяуаской. Ты долго идешь по колено вот в этом плавающем водорослевом говне. Пляж там не чистят, кстати», — заявила Собчак.

При этом она раскрыла плюс такого моря — по ее словам, из-за большого количества тины в нем «физически невозможно утонуть».

Журналистка добавила, что ей все равно нравится отдыхать на итальянском курорте. К его достоинствам она отнесла вкусную еду и хорошие условия для занятий спортом.

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