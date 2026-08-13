Основатель «Ляписа Трубецкого» начал брать заказы у россиян

Один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок начал брать заказы на частные мероприятия россиян. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Михалок готов рассмотреть заказы как от иностранцев, так и граждан России. Его гонорар составляет €35 тысяч (около 3,3 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») без учета райдера. За доплату в €5 тысяч (478,9 тысяч рублей) артист готов ради корпоратива перенести свой концерт, который будет проходить осенью в рамках тура по Германии. Музыкант не против выступить в любой точке мира, кроме России и Беларуси.

В райдер Михалока входит перелет бизнес-классом и номер в пятизвездочном отеле. В гримерке артиста должны стоять пять бутылок светлого пива, виски и горячие блюда. Как отмечает SHOT, певец просит, чтобы к нему не подходили даже организаторы.

В августе Минский городской суд заочно приговорил Михалка к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему вменяют часть 1 статьи 368 УК Белоруссии — о публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко, а также по части 1 статьи 130 — об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.