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SHOT: основатель "Ляписа Трубецкого" Михалок начал брать заказы у россиян

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Один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок начал брать заказы на частные мероприятия россиян. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Основатель «Ляписа Трубецкого» начал брать заказы у россиян
© Газета.Ru

По данным издания, Михалок готов рассмотреть заказы как от иностранцев, так и граждан России. Его гонорар составляет €35 тысяч (около 3,3 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») без учета райдера. За доплату в €5 тысяч (478,9 тысяч рублей) артист готов ради корпоратива перенести свой концерт, который будет проходить осенью в рамках тура по Германии. Музыкант не против выступить в любой точке мира, кроме России и Беларуси.

В райдер Михалока входит перелет бизнес-классом и номер в пятизвездочном отеле. В гримерке артиста должны стоять пять бутылок светлого пива, виски и горячие блюда. Как отмечает SHOT, певец просит, чтобы к нему не подходили даже организаторы.

В августе Минский городской суд заочно приговорил Михалка к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему вменяют часть 1 статьи 368 УК Белоруссии — о публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко, а также по части 1 статьи 130 — об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.