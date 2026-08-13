Раскрыто дальнейшее лечение Лерчек от рака

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) будет пожизненно проходить таргетную терапию в рамках лечения онкологии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник из окружения Лерчек сообщил, что непереносимость токсичности может проявиться при возникновении выраженных побочных эффектов. В таком случае в терапии от рака сделают перерыв или прекратят ее совсем.

«Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели», — уточнила информатор.

Ранее сообщалось, что больной раком желудка четвертой стадии Лерчек пришлось корректировать лечение из-за суда. Из-за заседания девушка пропустила таргетную терапию, и теперь врачи срочно корректируют ей план лечения, потому что его график нарушать нельзя