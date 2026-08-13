Актриса Линдси Лохан снялась с мужем и сыном на яхте

Актриса Линдси Лохан снялась с мужем Бадером Шаммасом и сыном на яхте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 40-летняя Линдси Лохан позировала в черной майке. Волосы актриса собрала в низкий хвост и отказалась от макияжа. Ее муж держал сына на руках и показывал ему закат.

© lindsaylohan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Драгоценные моменты где-то на море", — написала Лохан.

© lindsaylohan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка воспитывает мальчика вместе с финансистом Бадером Шаммасом.

У пары начался роман в 2019 году. Через два года бизнесмен сделал предложение Лохан, на которое она ответила согласием, объявив о помолвке в соцсетях. А в 2022 году влюбленные поженились. В марте 2023 года появились слухи о беременности актрисы, которые она позже подтвердила.

Первенец пары родился 16 июля 2023 года. Супруги назвали мальчика арабским именем Луай, что в переводе означает "защитник". Лохан пока скрывает лицо своего сына. По признанию артистки, для нее нет ничего сокровеннее, чем ребенок, и она не готова показывать его общественности.