Брэд Питт резко высказался о футболистах

Брэд Питт не сдержал иронии в адрес футболистов и отдельно высказался о Неймаре. В интервью Esquire 62‑летний актёр заявил, что готов запустить курс по «обучению симуляциям» — по его мнению, игроки справляются с этой «ролью» крайне неубедительно.

«Я знаю, что нырки — часть игры, но, честно, им очень нужна помощь», — отметил артист.

Особое внимание Питт уделил Неймару. Несмотря на «балетную» лёгкость бразильца на поле, актёр считает, что футболисту не хватает мастерства.

«Начну с Неймара. При всей его пластике ему нужна помощь. Я покажу ему, как „продавать сцену“, как делать это тонко, не переигрывать, чтобы всё выглядело правдоподобно. У меня уже готов целый учебный план», — не сдерживался Питт.

К слову, 34‑летний форвард недавно заявил, что его «время в сборной Бразилии подошло к концу» после вылета команды от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Футболист вернулся в национальную команду спустя почти три года, выйдя на замену в матче группового этапа против Шотландии, а затем забил утешительный гол в игре с Норвегией.