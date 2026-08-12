Украинцы поддержали сравнившую  Украину с концлагерем певицу Полякову

Украинские артисты и зрители поддержали сравнившую Украину с концлагерем певицу Ольгу Полякову.

Украинцы активно обсуждают в социальных сетях слова украинской певицы Ольги Поляковой, которая заявила об утрате государством свободы и сравнила происходящее на Украине с концлагерем. Большинство комментаторов, включая известных деятелей культуры, выразили солидарность с такой позицией, передает РИА «Новости».

В комментариях под публикацией в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пользователи благодарят вокалистку за смелость.

«Я не отношусь к кругу поклонников вашего творчества, но хочу вам выразить искреннее восхищение относительно ваших позиций о маргинализации страны, в которой живете. Вы большая молодец, не побоялись открыто об этом говорить», – написал один из зрителей.

Другие комментаторы также отметили правоту артистки и призвали ее не бояться критики. Слова поддержки высказали актриса Ольга Сумская и рэпер Потап, который похвалил коллегу за озвучивание мыслей народа, о которых многие предпочитают молчать.

Однако часть аудитории отреагировала негативно, предложив исполнительнице выступать в России. Телеведущая Янина Соколова выступила с резкой критикой, обвинив коллегу по цеху в пророссийских взглядах.

Накануне Оля Полякова раскритиковала жесткие методы мобилизации на Украине.

В прошлом году правоохранительные органы сообщили о возможных проблемах со въездом артистки в Россию.

Власти России также рассматривали возможность ограничения въезда для поддержавшего ее певца Потапа.