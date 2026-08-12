Елизавета Арзамасова показала отдых с 52-летним мужем в Черногории

31-летняя звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова вместе со своим супругом, 52-летним фигуристом и хореографом Ильей Авербухом, отправились в Черногорию. Актриса активно делится с подписчиками в соцсетях атмосферными фото и видео с курорта.

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Семейная пара выбрала для летнего отдыха живописную Черногорию. Елизавета Арзамасова, известная миллионам зрителей по роли Галины Сергеевны Васнецовой в культовом ситкоме, опубликовала в своих социальных сетях серию снимков и коротких видео с побережья. На кадрах — безмятежные пейзажи, теплое море и счастливые улыбки супругов, наслаждающихся друг другом и природой.

© соцсети

К одному из постов актриса добавила проникновенную подпись, которая не оставила равнодушными ее подписчиков: «Хорошо. За каждый такой момент жизни благодарна до неба!» — написала Арзамасова.

Поклонники мгновенно завалили комментарии восторженными отзывами, отмечая, как гармонично выглядят супруги, несмотря на солидную разницу в возрасте, и как искренне они радуются совместному отдыху.

Стоит напомнить, что это не единственное светское событие в жизни пары за последнее время. Совсем недавно Елизавета и Илья вместе посетили открытие ресторана «Рубель», где также появились перед камерами в элегантных образах, подтвердив свой статус одной из самых стильных пар отечественного шоу-бизнеса.

История любви Арзамасовой и Авербуха началась ещё в 2010 году — тогда они познакомились на съемках ледового шоу «Лед и пламень». На тот момент будущей актрисе было всего 15 лет, а ее нынешнему супругу — 36. Однако тогда между ними завязались лишь профессиональные и дружеские отношения.

Роман вспыхнул спустя несколько лет, и в 2020 году пара официально узаконила свои отношения. Свадьба звезд вызвала бурное обсуждение в прессе и соцсетях — главной темой для пересудов стала 21-летняя разница в возрасте. Тем не менее, влюбленные не обращали внимания на критиков и сосредоточились на семейном счастье.

Уже через год после свадьбы Арзамасова подарила мужу сына Льва, а спустя еще три года семья пополнилась дочерью Лией. Сегодня пара воспитывает двоих детей и, судя по соцсетям, продолжает укреплять свои отношения, не забывая находить время для романтических путешествий вдвоем.