Margo раскрыла секрет знакомства с богатыми мужчинами

Певица Margo (Маргарита Овсянникова), которая недавно призналась в блоге, что уже давно состоит в браке с состоятельным мужчиной, решила не оставлять подписчиц без практических советов. Артистка провела для них экспресс-мастер-класс по знакомству с обеспеченными кавалерами и назвала всего три слова, которые, по ее мнению, способны растопить сердце любого мужчины — независимо от толщины его кошелька.

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После того как Margo откровенно рассказала поклонницам о своей личной жизни, ее блог буквально наводнили вопросы о том, как же обычной девушке привлечь внимание достойного и обеспеченного мужчины. Певица не стала отмалчиваться и подошла к вопросу с присущей ей прямотой — она записала видео, в котором поделилась главным любовным лайфхаком.

Знаменитость призвала девушек отбросить стеснение и действовать смело, используя самый простой и искренний инструмент — комплименты.

«Вам задание, девочки: кто хочет познакомиться — прям задание: 10 комплиментов в день. И на этом все. То есть все, что нужно сделать, — подойти, сделать мужчине комплимент. Нужно сказать: „Вы очень красивый“. Три слова нужно сказать, и все — и мужчина ваш», — поделилась Margo.

Однако на этом инструкция певицы не закончилась. Она раскрыла и конкретные «места силы», где вероятность встретить завидного жениха особенно высока. По мнению артистки, для охоты на состоятельных кавалеров вовсе не обязательно посещать дорогие рестораны или светские мероприятия — достаточно заглянуть на ближайшую заправку.

«То есть вам не нужно выдумывать, не нужно сочинять. Вы увидели машину, и она вам нравится. Вместо того чтобы, не знаю, сфотографировать ее, выставить на свою страничку, вы подойдите к мужчине, да, который за рулем: „У вас такая красивая машина“. Я это говорю не потому, что я это выдумала. Я говорю на собственном опыте», — пояснила Margo.

Поклонницы уже разделились на два лагеря: одни с восторгом берут советы на вооружение и обещают начать делать комплименты незнакомцам уже сегодня, другие же скептически относятся к такой прямолинейной тактике, считая, что для серьезных отношений одного комплимента явно недостаточно. Однако сама певица непоколебима — она уверена, что проверенная схема работает безотказно.