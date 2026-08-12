Победившую в "Евровидении" страну могут лишить права проводить конкурс

Европейский вещательный союз (EBU) утвердил изменения в правилах проведения музыкального конкурса «Евровидение», которые предусматривают, что страна-победитель может потерять право на организацию предстоящего мероприятия. Об этом сообщили в заявлении на сайте организаторов.

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В соответствии с новыми правилами телекомпания, выигравшая конкурс, автоматически теряет право на его проведение в случае, если вооруженный конфликт, напряженная геополитическая ситуация или другие обстоятельства существенно влияют на безопасность, защищенность или стабильность государства или соседнего региона.

При необходимости EBU может запросить проведение независимой оценки безопасности региона победителя. По результатам этой оценки будут организованы консультации для определения возможности безопасного проведения конкурса в данной стране.

Если оценка окажется негативной, EBU назначит альтернативную телекомпанию-организатора, которая унаследует все права, обязательства и ответственность, связанные с проведением конкурса. Новый организатор будет проводить мероприятие самостоятельно, а не от имени страны-победительницы, говорится в материале.

16 мая в Вене прошел финал Евровидения. Победу на нем сенсационно одержала Болгария. Песню написала творческая команда «Дрим Тим», собранная Филиппом Киркоровым. «Вечерняя Москва» связалась со звукорежиссером Андреем Коноплевым, работавшим над треком-победителем.