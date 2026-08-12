Род Стюарт отменил концерты в США из-за операции на сердце

81‑летний певец Род Стюарт был вынужден отменить оставшуюся часть своего тура по США, включая резиденцию в Лас‑Вегасе. Причиной стала операция на сердце — артист успешно перенёс процедуру по установке коронарного стента. Об этом сообщает SkyNews.

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По рекомендации врачей музыкант возьмёт паузу на четыре недели, чтобы восстановиться перед возвращением на сцену. В числе отменённых выступлений — концерты в Айове, Миссури и Миннесоте, а также шестидневная серия шоу в Caesars Palace в Лас‑Вегасе.

Артист успел высказаться о перенесённой операции в личном блоге.

«Я уже чувствую себя лучше и уверенно иду на поправку. Хочу поблагодарить врачей, медсестёр и всех, кто так замечательно обо мне заботился. Я глубоко разочарован тем, что приходится пропускать эти шоу, и мне жаль огорчать поклонников. Но я с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на сцену и хорошо провести время вместе с вами», — поделился певец.

В 2019 году Род Стюарт рассказывал о борьбе с раком простаты — по его словам, заболевание удалось выявить на ранней стадии, и сейчас он находится в ремиссии.

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