Вернувшаяся в Россию дочь Седоковой поразила рассказом о жизни в США

Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич приехала в Россию. Напомним, что девушка уже долгое время живет в американском Бостоне. В Москве 21-летняя Алина поразила рассказом о своей жизни в США.

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- Я – финансист, - объяснила она. - Сейчас выпустилась из университета и поступила на юриста. У меня планы учиться дальше и работать.

Корреспондентам «МК» Алина впервые рассказала, почему не пошла стопами мамы и не стала певицей. Говорит, что музыкального таланта у нее нет.

- Я не умею петь, - говорит дочка Седоковой. - К сожалению, не передалось мне этого. Если могла быть петь и танцевать также красиво, как мама, я бы, наверное, выпускала вам треки. Но я – финансист, хорошо считаю, поэтому пошла по этой стезе.

С звездной мамой у Алины сложились доверительные отношения: они во всем друг друга поддерживают и помогают. Причем, не только советами. Алина призналась, что регулярно носит вещи мамы. На столичную премьеру «Выживалити. Наследники» она, например, пришла в маминой куртке.

- Когда я прилетаю в Москву, весь мой гардероб из маминых вещей состоит, - смеется Алина.

Рассказом о жизни в Америке Алина, прямо скажем, поразила. Принято считать, что звездные дети живут за границей за счет родителей и ни в чем себе не отказывают. В ее случае все по-другому. Денег у звездной мамы Алина старается не просить, поэтому уже начала зарабатывать сама.

- Я работаю в обычном магазине одежды, зарабатываю деньги и пытаюсь построить свою карьеру, - объяснила она.

А вот на личном фронте у Алины пока без изменений. Говорит, что в данный момент ее сердце свободно.

- У меня нет парня, замуж тоже не собираюсь, - призналась Алина журналистам. – Мне кажется, долго вы будете ждать от меня. У меня все парни были русские. Я никогда не пробовала встречаться с американцами, если честно. Только на пару свиданий ходила.

О съемках в реалити-шоу, где она участвовала с другими звездными наследниками, Алина вспоминает с радостью. Говорит, что получила массу эмоций.