Сколько Сенчукова и Рыбин потратили на вторую свадьбу сына

Единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой в конце июля женился во второй раз. 27-летний Василий нашел свое счастье с красавицей-блондинкой Лерой.

Влюбленные вместе уже почти четыре года. Жена Рыбина-младшего далека от мира шоу-бизнеса — миловидная девушка занимается танцами. Родители Васи хорошо относятся к невестке и считают ее частью семьи. Артисты всегда одобряли выбор сына.

На своем празднике молодожены собрали самых близких людей. Но даже скромное торжество обошлось семье во внушительную сумму. По словам Василия, собственными средствами полностью перекрыть расходы он не смог, поэтому был вынужден обратиться за поддержкой к родителям.

"Свадьба реально дорогая была. Если бы у нас был организатор, то вышло бы все 6 миллионов", — поделился Рыбин-младший с изданием 7Дней.

При этом жена Василия уточнила, что они не сорили деньгами и старались экономить на всем, на чем только могли. Да и привычного для звезд шоу-бизнеса размаха с сотней гостей, известными ведущими и артистами первой величины не было.

Сейчас молодожены заняты обустройством своего "гнезда". Василий и Лера затеяли ремонт в доме, который расположен на одном участке с особняком Рыбина и Сенчуковой. Сын знаменитостей отметил, что пока вкладывает все средства либо в обустройство коттеджа, либо в бизнес.

Напомним, в 2022 году Василий женился на девушке, с которой состоял в отношениях около восьми лет, однако спустя всего 11 месяцев после свадьбы стало известно, что пара распалась. Рыбин-младший рассказывал, что причиной расставания стали завышенные ожидания его супруги. Василий признался, что просто-напросто не смог воплотить в реальность все мечты благоверной. Молодой человек недолго пробыл холостяком, уже через пару месяцев он представил свою новую возлюбленную Леру.