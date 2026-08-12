Изменения во внешности Пугачевой объяснили

Звездный пластический хирург и косметолог Марият Мухина объяснила изменения во внешности российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на фото и видео с фестиваля «Лайма Рандеву Юрмала». Комментарий врача приводит ОСН.

Эксперт обратила внимание на комментарии пользователей соцсетей, заметивших отсутствие волос на голове исполнительницы. По мнению врача, Пугачева столкнулась с алопецией двух видов, которая могла быть вызвана пластическими операциями.

«Первый вариант — это телогеновая алопеция. Во время операции кожа натягивается, микроциркуляция ухудшается, и происходит травма натяжения, или тракционная травма, которая еще встречается, когда женщины постоянно затягивают волосы в хвост», — объяснила собеседница портала.

Второй тип алопеции, которая также называется рубцовой, или цикатрициальной, вызван механическим воздействием операционного вмешательства на кожу и сосуды.

«При избыточном натяжении кожи сформировался плотный рубец, и волосяные фолликулы в этой зоне безвозвратно погибли, заместившись соединительной тканью. Мы как раз видим участки без волос вдоль линии швов в височных, заушных областях у Пугачевой», — отметила Мухина.

Также медик уточнила, что облысение может быть вызвано возрастом, стрессом и резким снижением веса.

«Пугачева наконец-то призналась, что делала шунтирование желудка, а ведь это тоже еще как влияет на организм. Кроме того, сами наркозы, операции — это тоже стресс», — подчеркнула она.

В марте сообщалось, что Пугачева может страдать от артроза после неудачной пластической операции.