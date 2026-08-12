Боня рассказала, почему вывезла свои драгоценности в Москву

Блогер Виктория Боня рассказала певцу Сергею Григорьеву-Апполонову, известному как Grey Wiese, что из-за соображений безопасности вывезла все свои дорогие вещи в Москву.

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Интервью доступно на VK Видео.

— Грабили три раза одни и те же люди. Важно ничего дома хранить. Все что есть — в банк в ячейку. Никаких дорогих сумок, только одна дома лежит. Уже неинтересны эти сумки... Последний раз, когда крали, уже сейф взяли. Я уже наученная опытом, супер ценные вещи унесла в Москву, — сказала Боня в интервью.

Боня стала жертвой ограбления 14 ноября 2022 года. Пока знаменитость отдыхала в Париже, ее дом в княжестве Монако ограбили.

Ранее блогер отреагировала на критику режиссера Никиты Михалкова, который ранее назвал ее обращение к президенту лицемерием и заявил, что блогер живет «в ощущении зазеркалья». Она подчеркнула, что записала обращение в личном блоге и выразила собственную позицию без какого-либо внешнего финансирования. По ее словам, сегодня люди сами решают, к чьему мнению прислушиваться.