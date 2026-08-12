Кадышева переживает из-за любовных неудач 42-летнего сына

Личная жизнь Григория складывается непросто. Сын известной певицы разводился два раза.

Певица Надежда Кадышева много лет счастлива в браке с музыкантом Александром Костюком. У бессменной солистки ансамбля «Золотое кольцо» и ее супруга есть уже совсем взрослый сын. В мае этого года Григорию исполнилось 42. Мужчина работает вместе со знаменитыми родителями и активно помогает им в концертной деятельности.

Личная жизнь Григория складывается непросто. Он дважды был женат. Первой супругой мужчины стала Анжелика, дочь бизнесмена Алексея Бирюкова. Во второй раз он связал себя узами брака с Габриеллой, дочерью банкира Габриеля Мермана. Оба союза распались.

67-летняя певица принимает неудачи сына близко к сердцу. Надежда Никитична искренне сожалеет, что Григорий пока не смог построить такую же крепкую и дружную семью, как у нее с мужем.

«Сейчас Гриша один, мать переживает, что он пока не создал крепкую семью, как у них с Александром», — поделился с журналистами «КП» давний друг семьи, промоутер Евгений Морозов.

Напомним, в начале этого года имя Григория попало в новостные сводки. Наследника певицы пыталась судить его бывшая возлюбленная, предпринимательница Дарья-Де Батс. Однако суд тогда встал на сторону сына Кадышевой.