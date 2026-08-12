Прохор Шаляпин высказался о донорстве спермы

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что хотел бы быть донором спермы, однако уже не может сдавать генетический материал. Его комментарий передает РИА Новости.

«Я слишком стар. Я еще могу иметь детей, это понятно, и любой мужчина может иметь детей. Просто в донорстве есть определенные рамки возраста», — пояснил 42-летний исполнитель.

Ранее Шаляпин рассказал, что хочет стать отцом двоих или троих собственных детей, но планирует жить отдельно. Певец заявил, что полностью обеспечит жену и наследников, найдет время на общение, но потом будет уходить «спать в другой квартире».

Также Шаляпин признавался, что у него уже есть биологические дети. Артист уточнил, что не знаком с детьми и не знает, сколько их, поскольку подобную информацию запрещено раскрывать в соответствии с правилами донорства.