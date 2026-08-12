Дочь Седоковой раскрыла свой заработок в США

Дочь певицы Анны Седоковой Алина на премьере шоу «Выживалити. Наследники» рассказала, сколько зарабатывает в США. Слова девушки приводит издание «СтарХит».

Алина заявила, что работает консультантом в магазине, совмещая смены с учебой. По словам девушки, она зарабатывает $3 тысячи в месяц.

«Учусь пока что, я обычный консультант в магазине, зарабатываю как-то деньги и пытаюсь построить сама свою карьеру. Недавно выпустилась из университета, а дальше поступила на юриста, и поэтому планы учиться дальше и работать», — поделилась дочь Седоковой.

Алина добавила, что не пошла по стопам матери, потому что не умеет петь.

«Знаете, не умею я петь, к сожалению. Не передалось мне это. Если бы могла петь, танцевать так же красиво, то, наверное, я бы выпускала вам треки. Но, к сожалению, я вот финансист и хорошо считаю», — заявила девушка.

Старшей дочери знаменитости 21 год. Седокова родила Алину от футболиста Валентина Белькевича, с которым развелась в 2006 году. У артистки также есть младшая дочь — 14-летняя Моника, которая появилась на свет в отношениях певицы с Максимом Чернявским. Девочка живет с отцом в США.

В 2017 году Седокова родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после этого события. По словам певицы, она буквально «сбежала из-под венца» и ни разу не пожалела о своем решении.