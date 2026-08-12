Сергей Лазарев раскрыл свой главный секрет успеха

Певец Сергей Лазарев поделился, что главным секретом его популярности у публики является уважение к зрителям. Об этом артист рассказал в беседе с kp.ru.

Лазарев раскрыл, что никогда не выходит на сцену «спустя рукава». Для певца каждый его концерт является значимым событием, вне зависимости от места проведения.

По словам артиста, он никогда не воспринимал любовь публики как должное. Лазарев сравнил каждое свое шоу с экзаменом, объяснив, что покупающие билет на концерт люди доверяют ему свой вечер, эмоции, а в некоторых случаях и последние свободные деньги. Поэтому для исполнителя выступления становятся большой ответственностью.

Певец подчеркнул, что он вместе со своей командой всегда старается превзойти ожидания зрителей. По мнению артиста, публика всегда чувствует честность и такое отношение к себе.

«Они знают, что если придут на мой концерт, то увидят настоящее большое шоу: живой вокал, эмоции, постановку, внимание к каждой детали. Мы много лет шаг за шагом строили доверие. Не было какого-то волшебного момента, когда все резко изменилось. Это результат очень долгой работы», — поделился он.

В июле Сергей Лазарев поделился деталями своего гастрольного райдера и сравнил его с требованиями танцевальной группы. Певец продемонстрировал список продуктов, которые необходимы его балету: в нем оказались вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, разные виды колбас и сыров. Затем он показал собственные предпочтения и подчеркнул, что они куда скромнее.