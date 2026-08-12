Модель Ирина Шейк сдала в аренду квартиру в Нью-Йорке, где жила с американским актером Брэдли Купером. Как сообщает Telegram-канал Shot, на этом она заработала уже более 50 млн рублей.

Речь идет об элитной квартире площадью 185 «квадратов» на Манхэттене. Шейк приобрела ее в ипотеку еще в 2015 году, в начале отношений с актером. По соседству в доме живут музыкант Джон Бон Джови, актер Бен Стиллер и телеведущий Райан Сикрест.

Спустя шесть лет, уже после расставания с Купером, модель решила продать апартаменты. В 2021 году она выставила их за 8,2 млн долларов (около 643 млн рублей), но покупателей не нашлось. Ценник снизили на 300 тысяч долларов, но это не помогло. Тогда Шейк стала сдавать жилье в аренду. С квартирантов модель берет по 30 тысяч долларов в месяц (2,3 млн рублей).