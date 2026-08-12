Джиган показал себя во время чтения Торы

Джиган проводит летние каникулы в Израиле, где совмещает отдых с детьми, работу и погружение в иудаизм. Артист опубликовал фотографию, на которой читает Тору во время молитвы, сопроводив публикацию фразой «Time to גיור!», что переводится как «Время для гиюра».

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Как следует из публикаций музыканта, сейчас он вместе с тремя младшими детьми — Лейей, Майей и Давидом — проходит процесс гиюра в Израиле. Гиюр представляет собой принятие иудаизма человеком, ранее не исповедовавшим эту религию.

Процесс включает не только религиозный обряд, но и длительную подготовку, изучение традиций и изменение образа жизни.

© Соцсети

Помимо религиозных занятий, Джиган продолжает поддерживать спортивную форму. В соцсетях он показал кадры из спортзала, где выполняет жим лёжа и упражнения на мышцы спины.

Ранее Джиган показал снимки с младшими детьми от Оксаны Самойловой из путешествия по Израилю.