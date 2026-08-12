Анна Хилькевич объяснила, почему скрывает слёзы

Анна Хилькевич откровенно высказалась о том, почему старается не показывать слабость при детях. Пост в её телеграм‑канале вызвал живой отклик у подписчиков. Актриса призналась, что её отношение к слезам сформировалось под влиянием детских воспоминаний о ссорах родителей.

Хилькевич написала, что в детстве, когда родители ссорились, она чувствовала беспомощность: «Мне казалось, что мой мир рушится. Эти чувства во мне вызывала не столько сама ссора, сколько переживания моей мамы и страх перед силой папы, который я тогда ощущала».

По словам актрисы, такие ситуации происходили редко, но навсегда отпечатались в памяти. Теперь, уже будучи мамой троих детей, Анна старается не допускать подобного. Решающим моментом стала ситуация, когда она не сдержала эмоции при дочери.

«И увидела эти абсолютно испуганные, беспомощные детские глаза… Детям очень сложно справляться с сильными эмоциями взрослых», — написала она.

Анна также призналась, что до сих пор тяжело переживает слёзы собственной мамы, хоть и воспринимает их уже по‑взрослому.

«Мама для ребёнка прежде всего — про чувство защищённости и спокойствия. И оба родителя должны оставаться для ребёнка настоящей крепкой опорой. Поэтому нам важно быть во взрослой позиции. Не только по жизни, но в первую очередь по отношению к своим детям», — подвела итог актриса.

Анна Хилькевич — известная российская актриса, прославившаяся ролью в сериале «Универ». Вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, она воспитывает троих дочерей: старшую Арианну, среднюю Анну-Марию и младшую Оливию. Она не раз поднимала тему осознанного родительства в своём блоге.

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