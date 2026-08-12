МакSим рассказала о жизни на вокзале, коме и предательстве близких

43-летняя певица МакSим, известная миллионам слушателей по хитам «Знаешь ли ты» и «Ветром стать», редко откровенничает о прошлом. Артистка рассказала шокирующие подробности начала карьеры — о том, как ночевала на Казанском вокзале и на лавочках ВДНХ, а также о предательстве после комы, перевернувшем ее жизнь.

Марина Абросимова, известная как МакSим, поделилась с подписчиками откровенными воспоминаниями о трудных временах. Еще школьницей она твердо заявила родителям, что уезжает покорять Москву. И, по ее словам, сделала это без капли страха — чувство, которого у нее, как признается певица, попросту нет.

«Я собрала вещи и уехала в Москву, — рассказала артистка. — Но здесь оказалась совершенно другая реальность: я жила несколько недель на Казанском вокзале, бывало ночевала на лавочке на ВДНХ. Было жутко холодно, у меня было легкое пальто, я укрывалась им, как могла».

По словам МакSим, ей тогда был всего 21 год. Спустя несколько недель скитаний она встретила на вокзале знакомую танцовщицу, и вместе они сняли комнату в Царицыно. Так начался ее путь к славе.

Однако не только материальные трудности выпали на долю артистки. В 2021 году она пережила тяжелую болезнь — из-за инфекции у нее было поражено более 80% легких, и певица провела два месяца в коме. Именно тогда, по ее признанию, открылись истинные лица окружающих.

«Приходилось сталкиваться с жестким предательством, — призналась МакSим. — Когда я была в коме, начали открываться очень нелицеприятные вещи о моём окружении. Люди заботились не о том, как я буду выздоравливать, а о том, как завладеть всем, что у меня есть».

После выздоровления певица столкнулась с алкогольной зависимостью и проходила лечение в реабилитационном центре. А затем приняла радикальное решение: оградила себя от 90% прежнего общения.

«Я оградила себя от 90 процентов общения, которое было у меня до болезни», — добавила она.

Недавно МакSим анонсировала выход книги мемуаров «Другая реальность. Все время по краю», но в продажу она так и не поступила. По словам певицы, «большие дяди» позвонили в издательство с настойчивой просьбой не выпускать ее. Позднее появилась информация, что весь тираж выкупил бывший возлюбленный артистки — миллиардер и владелец ювелирной сети «585 Золотой» Антон Петров.