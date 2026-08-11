Жена Алека Болдуина призналась в психическом расстройстве

Инструктор по йоге и мать семерых детей Хилария Болдуин призналась в нервно-психическом расстройстве. Новым постом 42-летняя жена голливудского актера Алека Болдуина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Болудин, у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также трудности с письменной речью — дислексия.

Женщина рассказала о забавном случае, связанном с негативным комментарием, оставленным на ее странице. Болдуин объяснила, что одна из подписчиц назвала ее «пустой» (англ. «vacuous»), и это слово из-за дислексии она изначально неправильно истолковала как комплимент «жизнерадостная» (англ. «vivacious»). Хилария пошутила, что ей нужен словарь, чтобы понять, когда ее оскорбляют.

Жена Алека Болдуина рассказала о буднях многодетной матери