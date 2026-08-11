Ольга Зуева подала иск об алиментах к Даниле Козловскому

Фотомодель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к актеру Даниле Козловскому. Информация об этом содержится в базе данных Савеловского суда Москвы.

"В суд поступил иск Зуевой О. Ю. к Козловскому Д. В. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей", - указано в картотеке.

Дата заседания по исковому заявлению еще не назначена.

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По данным СМИ, Зуева и Козловский состояли в отношениях с 2015 года. В 2020 году у пары родилась дочь. Спустя год стало известно, что актер и модель расстались.