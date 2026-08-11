Бузова откровенно рассказала о своем главном желании

Певица и телеведущая Ольга Бузова откровенно и немного грустно рассказала журналистам о своих желаниях, не связанных со сценой, пишет «Комсомольская правда».

Корреспонденты газеты попросили артистку рассказать о том, как она относится к покупке даче и не желает ли перебраться за город.

Бузова ответила, что в будущем обязательно хочет иметь дом и небольшой участок земли в Подмосковье. Вместе с тем, добавила она, ей нужен готовый вариант, не требующий ремонта. Кроме того, посетовала певица, ей не с кем ездить за город, а в одиночку посещать свои владения она не желает.

Телеведущая уточнила, что в ее окружении все замужем, с детьми, за ее сотрудниками после работы заезжают супруги. Она пояснила, что ей становится грустно, когда она начинает задумываться о том, в какой ситуации оказалась.

«Я вам клянусь, я очень хочу создать семью. Вчера, когда заканчивала «моторы» [новое шоу для ТНТ], я зашла в гримерку в два часа ночи, и у меня просто вслух вырывается фраза «как бы хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал», — призналась Бузова.

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Вместе с тем, констатировала певица, в настоящее время ей некогда рефлексировать: все силы сконцентрированы на важном деле — новом концертном шоу.