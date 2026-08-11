Звезда «Офиса» Люси Дэвис поделилась новостью о неизлечимой болезни

Британская актриса Люси Дэвис, известная по роли Доун Тинсли в сериале «Офис», сообщила в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее неизлечимый рак груди.

По словам 53-летней актрисы, полтора года назад ей диагностировали рак молочной железы 4-й стадии с метастазами в позвоночник, правое бедро и ребра. Дэвис отметила, что химиотерапия уже не подходит, и добавила, что смирилась с происходящим и не боится того, что будет дальше. Она рассказала, что изначально почувствовала небольшое уплотнение, но чуть не проигнорировала его.

Актриса поделилась, что старается прожить оставшуюся жизнь как можно веселее. Она заявила, что рак научил ее многому.

«Мне всегда нравится находить поучительные моменты в любых негативных событиях», — написала Дэвис.

До этого актриса Лорен Том, известная по сериалу «Друзья», сообщила, что у ее 25-летней дочери Элли диагностировали остеосаркому — редкую форму рака костей. Том рассказала, что семья делает все возможное, чтобы помочь девушке вылечиться, и отметила, что их ждет долгий путь.