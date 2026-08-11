Более 1900 человек посетили Summer Digital Fest в Москве

В Москве состоялся первый Summer Digital Fest от event-бюро IZMENI SOZNANIE. Как сообщает «СМИ2», мероприятие объединило деловую конференцию и вечеринку «Лентяя Digital Elka», собрав более 1900 представителей индустрий рекламы, креатива и медиа.

© IZMENI SOZNANIE

Площадками фестиваля стали Дворец культур на Дубровке, где 30 июля прошла деловая программа, и ДК «Серп и Молот», где 31 июля состоялась вечеринка.

Конференция, прошедшая под концепцией «Культурный код: здравый смысл», привлекла свыше 400 участников. Как отметила гендиректор IZMENI SOZNANIE Ольга Тищенко, технологии ускоряют темп жизни человека — они делают его более эффективным и многозадачным. Однако на этом фоне возникает еще большая потребность качественного живого общения, которая в ближайшее время будет нарастать.

«Наша цель дать не просто возможность живого контакта, а каждым мероприятием создавать то пространство, где рекламная индустрия чувствует единство, цельность, внутреннюю опору для дальнейшего развития бизнеса. Где можно не просто формально выступить и отметиться, а именно обсудить с коллегами "по цеху" то, что волнует, договориться и найти решения для дальнейшего развития», — подчеркнула она.

В рамках деловой части выступили ведущие эксперты рынка: декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, автор блога «Психология маркетинга» Николай Молчанов, бренд-стратег Юлия Семакова, сооснователи студии Mundfish Евгения Седова и Роберт Багратуни, контент-директор «Правил жизни» Григорий Туманов. Опытом также делились представители «Яндекс UrbanAds», «Яндекс Рекламы», «Авито Рекламы», «Т-Рекламы», T2 AdTech, RW+, «X5 Медиа», РБК, Media Instinct Group и других ведущих компаний.

Основными темами дискуссий стали трансформация поведения аудитории, влияние культурных сдвигов на восприятие брендов, устаревание традиционных маркетинговых подходов. Спикеры затронули вопросы появления новых моделей потребления, развития технологий, а также изменения роли контента и партнерств.

На масштабной вечеринке собрались около 1,5 тысяч гостей из сфер рекламы, кино, разработки игр, театра и искусства. Темой стали «Сказки от-кутюр» — всем знакомые персонажи получили новое прочтение на стыке технологий, искусства и моды, а индустриальные интерьеры «Серп и Молот» превратились в декорации сказочного мира. Хедлайнерами мероприятия выступили «Дискотека Авария», Monoplay, Sipe и другие музыканты.