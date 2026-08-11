Супруга Лёши Свика подала на развод

Ксения Ткачёва подала на развод с Лёшей Свиком — об этом стало известно Super. Иск был принят ещё 26 июня, однако дело не двинулось с мёртвой точки — «оставлено без движения».

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Пара расходилась не раз. Супруги узаконили отношения летом 2022 года и вскоре стали родителями — 1 декабря того же года у них родилась дочь Эмилия. В феврале 2023-го пара объявила о разводе, причиной которого, как намекнула Ткачева, стали измены Свика. Однако спустя пару месяцев они всё же помирились.

В июле 2024 певец даже объявил о новом романе — с блогером-миллионником Марией Горячевой, но уже в сентябре знаменитости объявили о расставании. В ноябре Свик опять намекнул на воссоединение с женой. С тех пор супруги публиковали романтичные и семейные кадры.

В прошлом году артист был замешан в скандале. Суд официально признал его отцом девочки, которую воспитывает модель из Хабаровска Екатерина Лукьянова.