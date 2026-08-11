Блогерша Виктория Боня показала свой чайный гриб. Видео доступно на YouTube-канале блогера Сергея Григорьева-Апполонова, известного как Grey Wiese.

Григорьев-Апполонов и его друг, блогер Игорь Синяк приехали в гости к Боне в ее дом в Монако. Во время экскурсии по дому Боня вынесла с кухни банку с чайным грибом, который она выращивает. «Я его купила, был маленький слойчик снизу, видишь, сколько наросло сверху? Я сейчас должна его перезалить», — похвасталась блогерша.

Она добавила, что летом любить пить чайный гриб со льдом.

Ранее Боня вспомнила, что отказала в интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак из-за одного вопроса. Она уточнила, что речь в нем шла о ее репутации.

До этого блогерша рассказала об аборте. Боня заявила, что прервала беременность в 18 лет.