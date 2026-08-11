«Кажется, у нее онкология»: Соседов раскрыл возможную правду о здоровье Пугачевой

Близкие известной певицы Аллы Пугачевой скрывают то, что у народной артистки — онкология, предположил в разговоре с журналистами News.ru музыкальный критик Сергей Cоседов.

По его словам, кадры с Пугачевой на фестивале в Юрмале, опубликованные в СМИ, — совершенно пугающие. В то же время, состояние артистки вызывает сочувствие.

«Конечно, это больная женщина. Мы видим больное лицо, заостренные черты — нос, подбородок. Это не плохая пластическая операция, а болезнь», — подчеркнул Соседов.

Музыкальный критик пояснил, что Пугачева может проходить курс химиотерапии в связи с онкологией. Это подтверждается тем, что у нее «нет волос» и она очень сильно похудела, добавил он.

Пугачева призналась в тяжелой болезни

«Человек явно болен и злорадство здесь не к месту», — резюмировал Соседов.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, проходит сложный процесс восстановления и в связи с этим вынуждена ходить с тростью.