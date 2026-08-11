Мария Погребняк высмеяла решение Инстасамки уехать из России

Сегодня молодая певица сделала громкое заявление. Дарья четко обозначила, что навсегда уехала из России.

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Сегодня певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) записала видеоролик, который мгновенно разлетелся по Сети. В нем 26-летняя исполнительница призналась, что уже полгода живет в Дубае. Возвращаться на родину артистка больше не планирует. В ближайшее время она намерена переписать свои главные хиты на английский язык.

Такое решение Дарья приняла вместе с мужем Олегом. Пара уже уезжала из страны раньше, но позже вернулась на волне хайпа. На этот раз точка поставлена окончательно. Певица заявила, что не вернется по многим причинам, но главная из них — теснота в российской индустрии.

«Друзья, я не вернусь... Мне пора двигаться дальше. В России я достигла своего потолка. У меня было все... Я уже это прошла», — резюмировала Инстасамка.

Инстасамка заявила, что не вернется в Россию

На столь громкое заявление оперативно отреагировала Мария Погребняк. Светская львица отнеслась к словам певицы с сильной долей скепсиса. Она язвительно напомнила, что в 2022 году Инстасамка уже обещала уехать навсегда. Однако тогда «что-то пошло не так». Погребняк прозрачно намекнула, что и эта попытка покорить зарубежную сцену может закончиться возвращением.