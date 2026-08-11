«Оборзели и зажрались»: Соседов резко ответил критикам Билана

Претензии зрителей к певцу Дмитрию Билану по поводу высокой сцены, мешающей обзору, необоснованны, заявил в беседе с журналистами News.ru музыкальный критик Сергей Соседов.

По данным портала, на Билана после концерта, который прошел 31 июля на московской «ВТБ Арене», обрушилась волна критики. Сотни поклонников, купивших билеты в фан-зону и на танцпол, остались недовольны из-за шестиметровой сцены, которая полностью перекрывала обзор.

Зрители жаловались в соцсетях, что практически не видели артиста и вынуждены были смотреть на экраны. Многие потребовали вернуть деньги за билеты, но получили отказ от организаторов, которые не усмотрели нарушений. Некоторые зрители готовят досудебные претензии и иски в суд.

«Но где бы вы там ни были, ничего бы не увидели. Потому что это футбольный стадион, он предназначен для футбола. Это спортивное сооружение, а не концертная площадка», — разъяснил Соседов.

Музыкальный критик уточнил, что футбольные фанаты не видят лица игроков, а следят за мячом за игрой. Он добавил, что на стадионном концерте любой зритель будет находиться в дальней точке по отношению к артисту, а он — по отношению к ним.

Следовательно, вне зависимости от места, где находится посетитель концерта, исполнитель будет виден ему как маленькая движущаяся фигурка, отметил критик.

Соседов подчеркнул, что Билан очень активно отрабатывал программу — исполнял песни не под фонограмму, а вживую, «летал, его туда-сюда мотало, крутился, бегал, как сумасшедший».

«Чего вам еще надо? Да вы оборзели совсем, зажрались», — констатировал критик.

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Ранее Билан сообщил, что шоу в Москве стало первым масштабным проектом такого формата. В связи с этим, пояснил он, избежать технических сложностей и недочетов было невозможно.