Стала известна судьба дробовика, найденного возле тела Курта Кобейна

Дробовик, найденный возле тела музыканта Курта Кобейна после его гибели, уничтожили о просьбе семьи артиста спустя почти 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Еще в июне 2022 года капитан полиции Сиэтла Джеймс Бритт распорядился включить дробовик Remington Model 11 в партию оружия для сжигания. По его словам, этого желала семья музыканта. Осенью оружие уничтожили.

Отмечается, что сразу после смерти Кобейна следователи не смогли снять отпечатки с дробовика, ручки или гильз — все они были смазанными и непригодными. В полиции Сиэтла сообщили, что дело о смерти артиста закрыто. При этом дядя музыканта Гэри Кобейн уверен, что племянника убили, а отпечатки преступника должны были быть по всему ружью.

Напомним, что 27-летний фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн умер 5 апреля 1994 года. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, некоторые эксперты предполагали, что в действительности его убили. Уничтожение оружия похоронило надежды на проведение новых криминалистических экспертиз.