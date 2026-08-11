Суд рассмотрит дело об алиментах Данилы Козловского

Московский суд рассмотрит дело о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери с актера Данилы Козловского. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что суд принял документы актрисы Ольги Зуевой, бывшей партнерши Козловского. У них есть совместный ребенок — Ода Валентина, которая появилась на свет в феврале 2020 года. Актеры расстались вскоре после рождения дочери.

Зуева подала в суд на бывшего возлюбленного в мае 2025 года, обвинив его в уклонении от уплаты алиментов. Тогда исковое заявление о взыскании алиментов было возвращено с формулировкой, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. Иными словами, не предполагают прений в суде.

О расставании с Зуевой Козловский сообщил впервые в 2021 году. Он признавался, что тяжело переживает разрыв. Артист отметил, что не хочет, чтобы расставание сказывалось на его общении с дочерью.