Музыкальный критик Сергей Соседов предложил ввести штрафы в отношении российских артистов, которые после переезда за границу негативно высказываются о своей стране, пишет URA.RU.

Поводом для высказывания Соседова стала дискуссия вокруг Аллы Пугачёвой. 77-летняя певица продолжает получать государственную пенсию, несмотря на то что после отъезда из России неоднократно критиковала происходящее в стране.

В частности, артистка называла россиян «холопами» и «рабами», а в сентябре 2025 года дала интервью, в котором негативно высказалась о ряде российских политиков и деятелей культуры.

Соседов считает, что подобные публичные заявления должны иметь финансовые последствия:

«Если уехали и говорят о своей стране плохо, то должны за это расплачиваться. За русофобские высказывания надо штрафы брать — пусть расплачиваются своей пенсией», — заявил критик.

Он также предложил удерживать определённые суммы из пенсионных выплат артистов, которые, по его мнению, допускают «наглые выпады и ложь» в адрес России и российской армии.

Соседов сравнил нынешнюю ситуацию с советским периодом. По его словам, в 1980-е годы Пугачёва была значительно осторожнее в публичных высказываниях, поскольку понимала, что резкая критика страны могла поставить под угрозу её зарубежные гастроли.

«Попробовала бы Пугачёва в советское время пикнуть, что ей мало платят, что не в те места или страны посылают выступать», — возмутился Соседов.

Кроме того, критик обвинил артистку в том, что в советские годы якобы существовали махинации с билетами на её концерты. Он утверждает, что использованные билеты могли повторно пускать в продажу.

«Пусть она расскажет о “левых” концертах в советское время. Как проглаживали использованные билеты утюгом и прогоняли их снова, как имитировали сожжение якобы непроданных билетов», — заявил Соседов.

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