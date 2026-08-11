«Аэрофлот» ответил на жалобы Волочковой из-за пропущенного рейса на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» ответила на жалобы балерины Анастасии Волочковой, которая пропустила рейс на Мальдивы. Комментарий во вторник, 11 августа, появился в Telegram-канале перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе, время завершения посадки указано на посадочных талонах и информационных табло. Об окончании посадки на рейс также объявляли по громкой связи в терминальном комплексе.

Опоздавшие пассажиры прибыли лишь через несколько минут после объявления. По информации пресс-службы, Волочкова и ее спутник шли из ресторанной зоны.

— Данные пассажиры отсутствовали у гейта с момента начала посадки на рейс и в 22:16 направлялись в сторону выхода на посадку от ресторанной зоны терминала, расположенной на достаточном удалении, — говорится в публикации.

В авиакомпании отметили, что опаздывающих пассажиров отдельно приглашали на посадку, которая завершилась в 22:15. На борту рейса находились 385 пассажиров, среди которых было 60 детей.

Утром того же дня стало известно, что Волочкову не пустили на рейс до Мальдив. В своем личном блоге танцовщица опубликовала видеоролик из аэропорта, на котором она скандалит с представителями авиакомпании. Знаменитость назвала случившееся «беспределом» и заявила, что ее не пускают на борт. Она также отметила, что вместе с ней на Мальдивы не улетели уроженцы Таджикистана с детьми.