Поргина резко высказалась о Богомолове

Людмила Поргина прокомментировала инициативу Олега Меньшикова. И походя плюнула в режиссера Константина Богомолова.

На днях Олег Меньшиков предложил сократить число театральных вузов до 6-7 и отменить платные курсы. Он рассказал о печальной судьбе выпускников театральных вузов. По словам мэтра, работу находят единицы, а тысячи несостоявшихся актеров остаются не у дел с поломанными судьбами.

Вдова прославленного артиста Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина поддержала инициативу Олега Меньшикова.

"Я очень уважаю Олега Меньшикова. У него большие работы и масса достоинств. И я с ним согласна. Обилие театров не дают обилие талантов. Где они, талантливые педагоги? Я не вижу талантливых выпускников, новых молодых актеров и режиссеров. Платное обучение — это просто зарабатывание денег", - высказалась Поргина.

Актриса не преминула плюнуть в режиссера Константина Богомолова. Таким образом она отреагировала на некоторые его постановки.

"Я не понимаю, почему муж Собчак — владеет двумя театрами. Для меня это бездарность. Такой кошмар постановок... Четыре часа идет что-то несусветное. Почему Шекспира надо ставить так, в каких-то страшных костюмах? По-моему, совести у него нет", - заявила актриса.

Людмила Поргина даже перестала посещать МХТ имени Чехова из-за постановок Константина Богомолова. Она считает их "бездарными" и "пустыми" и убеждена, что такие спектакли не имеют отношения к искусству, передает Teleprogramma.org.