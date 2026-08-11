Инстасамка заявила, что не вернется в Россию

Инстасамка заявила, что не собирается возвращаться на российскую сцену.

По словам Дарьи Зотеевой, сейчас она переводит на английский не только трек «За деньги — да», но и всю свою дискографию.

«Я ухожу с русского рынка», — сообщила артистка в личном блоге.

Она рассказала, что уже около полугода живёт в Дубае вместе с мужем и регулярно получает от подписчиков вопросы о том, планирует ли она возвращение на родину.

По словам Инстасамки, переезжать обратно в Россию она не собирается. Главной причиной звезда назвала желание развиваться за рубежом, потому что на прежнем месте у неё уже нет поля для прогресса.

«Мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальше», — заявила певица.

Ранее Инстасамка утопила сумку стоимостью в миллионы рублей во время съёмок клипа на яхте.