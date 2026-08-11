Балерину Анастасию Волочкову не пустили на рейс до Мальдив. В своем личном блоге танцовщица опубликовала видеоролик из аэропорта, на котором она скандалит с представителями авиакомпании.

Знаменитость назвала случившееся «беспределом» и заявила, что ее не пускают на борт. Она также отметила, что вместе с ней на Мальдивы не улетели уроженцы Таджикистана с детьми.

— Как не стыдно! Мы c моим директором сидели в шаге от посадки. Ни посадки, ничего не объявляли, — заявила Волочкова.

По словам балерины, она не успела сесть в самолет за пару минут до окончания посадки, однако ее чемодан авиакомпания смогла каким-то образом найти среди всего багажа и вернуть.

В августе прошлого года после приземления самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, Анастасия Волочкова попыталась на бегу остановить автобус, который подвозит пассажиров к трапу.

Позже балерина прокомментировала свое поведение в самолете, где она подняла свои ноги и закинула их на переднее кресло. Артистка подчеркнула, что ее ноги являются священными. Она отметила, что не понимает критики в свою сторону в связи с этой ситуацией, и добавила, что не опоздала на автобус, за которым бегала в аэропорту.