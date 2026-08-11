Водонаева раскритиковала свадебный танец Клавы Коки для мужа

Алёна Водонаева в своём Telegram‑канале с иронией прокомментировала танец Клавы Коки на свадьбе с Димой Масленниковым.

Телеведущая сравнила певицу с героиней популярного сериала и в шуточной манере описала её движения во время исполнения песни для жениха.

«Она представила, что снимается в сериале "Эйфория", и вальяжной походкой, немного сгорбившись, направилась в сторону своего новоиспечённого мужа. Твёрдой рукой она схватила его за плечо, оттрепала за пиджак и расхлябанно и неуклюже плюхнулась на его колени», — высказалась Водонаева.

Алёна добавила, что Дима Масленников хоть и улыбался, но, вероятно, не был в восторге от такого напора Клавы — однако, по словам телеведущей, предпочёл промолчать из любви к невесте.

Напомним, Клава Кока и блогер Дима Масленников подтвердили свои отношения в апреле. После этого певица выпустила альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуе с возлюбленным. 5 августа знаменитости официально стали мужем и женой, сыграв роскошную свадьбу в старинной усадьбе в Подмосковье.

Ранее стало известно, что первый кусок свадебного торта моложёны продали за баснословный миллион рублей.