Раскрыты неизвестные детали съемок Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Анастасия Заворотнюк прославилась после выхода на экраны комедийного многосерийного фильма "Моя прекрасная няня". Популярность получили и коллеги артистки Ольга Прокофьева, Борис Смолкин, Олеся Железняк и многие другие.

Несмотря на то, что с момента выпуска сериала прошло много лет, лента до сих пор на слуху и пользуется популярностью. А Ольга Прокофьева раскрыла неизвестные детали съемок фильма. Так, она отметила, что Анастасии Заворотнюк пришлось доказывать, что ее не зря взяли на главную роль.

"Ее путь к успеху был непростым. Мы снимали первые серии, и продюсеры присматривались к Насте, решая, оставлять ее в проекте или нет. Я видела в ней настоящий танк. Она понимала, что вроде бы утверждена, но вроде бы и нет. Тем не менее она приходила на площадку, несмотря на неудачи. Казалось, что она вот-вот расплачется или сдастся, но она никогда явно не показывала этого", - рассказала Прокофьева.

Поначалу съемочный процесс проходил тяжело. Актерам приходилось работать в павильоне, который промерзал насквозь. Кроме того, не было элементарных удобств, даже туалета. Артисты были вынуждены бегать в синие кабинки на улице, передает Starhit.

"Нас с Настей Заворотнюк пожалели. Нам выделили отдельную комнату с биотуалетом... Гримерка была метров восемь, и мы прекрасно, дружно там жили. Настя приносила фотографии своих детей. Диванчик был коротенький, на двоих, мы на нем по очереди спали", - поделилась воспоминаниями актриса.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла два года назад. Актриса боролась с опухолью головного мозга, однако болезнь оказалась сильнее. Последнее пристанище она обрела на Троекуровском кладбище.