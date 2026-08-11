Бейонсе обвинили в плагиате

Против американской певицы Бейонсе подали судебный иск о нарушении авторских прав, сообщает TMZ. Продюсер Сюдзи Хиросэ утверждает, что она использовала в песне Alien Superstar фрагмент разговорного вступления к его композиции Moonraker. Иск подан компанией Hirose Enterprise.

Хиросэ заявляет, что владеет правами на Moonraker. Бейонсе и ряд музыкальных компаний стали ответчиками.

Детали иска не раскрываются. Сумма требований не уточняется.

Ранее Бейонсе уже сталкивалась с обвинениями в плагиате. Однако большинство исков не доходили до суда.

Представители певицы пока не комментировали ситуацию. Слушания назначены на ближайшее время.

В 2025 году Бейонсе уже обвиняли в заимствованиях. Кроме того, в июне 2026 года она выпустила новый альбом. Тем временем американскому ИИ-гиганту присудили $1,5 млрд за нарушение авторских прав.