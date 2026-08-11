Когда-то дуэт Кристины Орбакайте и Авраама Руссо считался одним из самых красивых и успешных. Ходили даже слухи, будто между артистами романтические отношения.

Однако в новом интервью Авраам Руссо заявил, что с Кристиной Орбакайте его связывало только творчество.

"Какой роман, никакого романа не было у нас. Кристина не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Она очень хороший человек, но постель и отношения — это очень разные вещи", - сообщил Руссо в шоу ProПуск.tv на "Радио 1".

При этом певец отметил, что у Аллы Пугачевой были определенные страхи, касающиеся ее дочери. Ими она поделилась с тогдашним продюсером Авраама Руссо Иосифом Пригожиным.

"Алла Борисовна как-то говорила продюсеру Иосифу Пригожину, мол, будь осторожен, как бы Кристина не родила ребенка от Руссо. Я с Аллой Борисовной много раз виделся. У меня был шанс быть с Кристиной и строить карьеру, но я никогда не использовал людей для частной выгоды", - рассказал артист.

В настоящее время, признался Руссо, с Орбакайте он не поддерживает отношений. Тем не менее, артист ей "благодарен всегда" за хорошее отношение к нему.

Напомним, что Авраам Руссо это звучный псевдоним. На самом деле певца зовут Абрахан Жанович Ипджян. Руссо - фамилия его матери. Авраам взял ее для благозвучия сразу после переезда в Москву. Несмотря на то, что певец свободно владеет 13 языками, по-настоящему большого успеха он добился только в России. "У меня до 16 лет, допустим, не было в мыслях, я не знал, что такое микрофон. И очень резко, очень редко вся жизнь изменилась", - говорил он.