Актриса и режиссер Рената Литвинова задолжала за коммунальные услуги в России. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Shot.

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По данным источника, из-за того что артистка уже третий месяц не оплачивает услуги ЖКХ в квартире на Патриарших прудах, ей могут отключить газ. Жилье площадью 96 квадратных метров Литвинова купила еще в 2009 году.

Помимо этого, долг также копится во второй квартире актрисы на Фрунзенской набережной. Сумма коммунальной задолженности за обе квартиры сейчас составляет порядка 30 тысяч рублей. Однако если задолженность не погасят в ближайшее время, то в жилье отключат газ, сообщается в публикации.

До этого в СМИ также появилась информация о том, что Литвинова выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей, якобы из-за финансовых трудностей.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Кто еще из российских звезд продает или недавно продал недвижимость и сколько она стоит — в материале «Вечерней Москвы».