Бред Питт рассказал о самом мрачном периоде своей жизни

Брэд Питт в беседе с Esquire откровенно рассказал о тяжёлом периоде в своей жизни. По словам голливудского актёра, тогда он испытывал настолько сильные страдания, что не хотел жить. При этом артист отметил, что подобные мрачные мысли посещают его редко — всему виной «врождённый оптимизм».

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«В тот недолгий период мне казалось, что выхода нет. Боль была такой невыносимой, что я не собирался ничего предпринимать, но я чувствовал… чувствовал холод пули у виска — и в этом ощущении было какое‑то облегчение», — поделился Питт.

По мнению актёра, люди, решающиеся на отчаянный шаг, пытаются таким образом избавиться от мучительной боли. При этом он подчеркнул, что в человеке очень сильны инстинкты самосохранения. Как сообщил бывший супруг Анджелины Джоли, у него они сработали моментально.

Брэд Питт дал понять, что ему крайне тяжело рассказывать об этой истории, и раскрывать причины своего тяжёлого эмоционального состояния он не стал.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно проводят время вместе.