Прохор Шаляпин резко ответил на предложение «перевоспитать» Лайму Вайкуле

Прохор Шаляпин резко отреагировал на предложение «перевоспитать» Лайму Вайкуле, которая ранее негативно высказывалась о России.

В разговоре с NEWS.ru певец заявил, что не видит смысла предпринимать попытки изменить взгляды артистки, поскольку её творчество никогда не было ему близко.

«Что я там буду перевоспитывать, зачем она мне нужна? Эта ваша Лайма… Я её и не слушал никогда», — заявил Шаляпин.

При этом исполнитель рассказал, что с юности предпочитал совсем другую музыку. На формирование его вкусов большое влияние оказали российская народная песня и советская эстрада. А западные и прибалтийские исполнители, по словам Шаляпина, такого влияния не оказали.

«Мне Кадышева нравилась, Зыкина, хор Пятницкого. Вот это — мои артисты», — подчеркнул певец.

Ранее Прохор Шаляпин пожаловался на подорванное здоровье из-за приёма биологически активных добавок.