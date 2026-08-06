Экс-пассия Билана Кулецкая «по-пенсионерски» отметит 44-летие

Кулецкая уехала из шумной столицы незадолго до своего дня рождения. Она собирается необычно отметить 44-летие.

Елена Кулецкая завтра отметит свое 44-летие. Модель решила отказаться от пышного праздника с гостями, тортами и прочими атрибутами праздника. Экс-пассия захотела разнообразия и выбрала «пенсионерский» вариант.

Кулецкая вместе с семьей отправилась в санаторий в городе Железноводск.

«Вот это поворот! Захотела отпраздновать свой день рождения максимально нишево! С пузырьками жемчужных ванн и минеральными орошениями», — поделилась Елена.

Модель показала кадры с дочерями — Никой и Александрой. Все трое выглядели веселыми, бодрыми и полными сил. Видимо, старый добрый умиротворяющий отдых в санатории делает свое дело.

Подписчикам идея отметить день рождения в санатории понравилась. «Добро пожаловать, я так рада, что вы у нас в гостях», «Такие красивые, Елена, вы супер», «Класс! Лучше не придумаешь, санаторий! Хочу тоже в санаторий», «Сегодня видели вашу семью в ресторане. Какие вы космические», — откликнулись фолловеры Кулецкой в комментариях.

Елена стала известной после того, как появилась в клипе Димы Билана. У модели и исполнителя был яркий и громкий роман, и поклонники ждали их свадьбы. Однако певец так и не сделал герлфренд предложение. Сейчас Кулецкая замужем за оператором Станиславом Романовским. Пара воспитывает двух дочек.